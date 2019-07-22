13 Августа 2020
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Общество Курганская область
палаточный городок паломников, биотуалет (2018) | Фото: Накануне.RU

Жители Кургана просят власти установить в парках города общественные туалеты

На портале "Инициативы Зауралья" появилось требование от жителей города установить в парках Кургана общественные туалеты. Стоит отметить, что сейчас туалеты ставят только в День города и 9 мая.

Автор инициативы Алексей Новиков пишет, что отсутствие туалетов создает огромные проблемы во время массовых праздников жителям близлежащих домов - люди справляют нужду в любом укромном уголке.

"В Заозерном пока нет полноценных парковых зон, но при их обустройстве необходимо учесть данный вопрос. Возможное решение можно предложить частному бизнесу - пусть туалеты будут платными и будут работать только в выходные, праздничные дни и во время массовых мероприятий", - пишет автор.

Сейчас инициатива набрала уже 99 голосов. Для того, чтобы ее рассмотрели, необходим еще 101 голос. Проголосовать за эту инициативу можно в режиме он-лайн на портале "Инициативы Зауралья".

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Жители Кургана просят власти установить в парках города общественные туалеты

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Теги: туалет, Курган, парки, требование, Инициативы Зауралья



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