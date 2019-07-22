Жители Кургана просят власти установить в парках города общественные туалеты

На портале "Инициативы Зауралья" появилось требование от жителей города установить в парках Кургана общественные туалеты. Стоит отметить, что сейчас туалеты ставят только в День города и 9 мая.

Автор инициативы Алексей Новиков пишет, что отсутствие туалетов создает огромные проблемы во время массовых праздников жителям близлежащих домов - люди справляют нужду в любом укромном уголке.

"В Заозерном пока нет полноценных парковых зон, но при их обустройстве необходимо учесть данный вопрос. Возможное решение можно предложить частному бизнесу - пусть туалеты будут платными и будут работать только в выходные, праздничные дни и во время массовых мероприятий", - пишет автор.

Сейчас инициатива набрала уже 99 голосов. Для того, чтобы ее рассмотрели, необходим еще 101 голос. Проголосовать за эту инициативу можно в режиме он-лайн на портале "Инициативы Зауралья".