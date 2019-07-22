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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
совещание по реформе МСУ, Александр Якоб, Михаил Астахов (2015) | Фото: Накануне.RU

Члена правительства Свердловской области отправили в колонию на восемь лет

Суд вынес приговор экс-главе Каменска-Уральского Михаилу Астахову, который возглавлял Южный управленческий округ в статусе члена правительства Свердловской области. Чиновника отправили в колонию за взятку.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, в 2014 году Астахов, занимая на тот момент должность главы Каменска-Уральского, получил от директора фирмы-подрядчика по муниципальным контрактам на строительство здания детского сада, а также двух многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной адресной программы по переселению из аварийного жилья, взятку в размере 3% от цены контрактов - всего на сумму около 6 млн руб.

Расследование показало, что деньги предназначались главе муниципалитета за способствование своевременному и беспрепятственному принятию заказчиком работ, в том числе и невыполненных.

Суд назначил Михаилу Астахову восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также чиновник получил штраф в размере около 12 млн руб. (двукратная сумма взятки) и был лишен государственных наград.

Как сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе "дело Астахова" комментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Когда появится решение суда - тогда и будем разговаривать. Запас управленческих кадров есть, и, поверьте, если его надо будет уволить, то замену найдем", - обещал глава региона.

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Члена правительства Свердловской области отправили в колонию на восемь лет

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Теги: Астахов, суд, приговор



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