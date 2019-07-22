Юбилейное "Нашествие" посетили 200 тысяч человек

Организаторы юбилейного рок-фестиваля "Нашествие", прошедшего в минувший уикенд в Тверской области, подвели итоги.

Всего музыкальный open air посетили около 200 тыс. человек – это сравнимо с фестивалями прошлых годов, говорят организаторы. Кроме того, безопасность на мероприятии обеспечивали более 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов, МЧС и т.д. На "Нашествие" организованно было завезено порядка 500 тонн продуктов, а в загсе, работавшем на территории села Большое Завидово (где традиционно проходит фест в последние года), зарегистрировали отношения более 600 пар.

Была на "Нашествии" и космическая тема. Участники фестиваля вышли на прямую связь с МКС (кстати, в эти выходные на станции проходила пересменка – прилетел новый экипаж), а спутники сфотографировали латинскую цифру XX, в которую выстроились участники – в честь 20-летнего юбилея проекта.