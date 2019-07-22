13 Августа 2020
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Общество Свердловская область
правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

Судьи Уставного суда Свердловской области будут работать до 70 лет

Судьи Уставного суда Свердловской области смогут работать до 70 лет. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат регионального заксобрания Вячеслав Вегнер.

"Увеличиваем предельный возраст пребывания в должности судьям с 65-ти лет до 70-ти... В данном случае возраст не помеха принимать судьбоносные решения, которые, в принципе, способны принимать и прокуратура, и простой районный суд", - написал Вегнер на своей странице в соцсети.

Он отметил, что на содержание Уставного суда тратятся миллионы рублей из бюджета, в то время как количество рассмотренных дел становится все меньше - с начала этого года было рассмотрено всего два дела.

Планируется, что вопрос об увеличении предельного возраста для судей будет рассмотрен сегодня на заседании комитета заксобрания по законодательству, а затем - на заседании заксобрания 30 июля.

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Судьи Уставного суда Свердловской области будут работать до 70 лет

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Теги: судьи, заксобрание, возраст



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