13 Августа 2020
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строительство дорог (2019) | Фото: admtyumen.ru

Муниципалитеты Тюменской области получат деньги на ремонтные работы

Тюмень, Тобольск, Ишим и деревня Курмановка Сорокинского района получат деньги из областного бюджета на строительные работы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Соответствующие распоряжения о выделении бюджетных средств глава региона Александр Моор подписал на заседании президиума регионального правительства.

Тюмень получит более 20 млн руб. на подготовку проектную документации, проведение инженерных испытаний и проведение госэкспертизы для строительства дорог в жилом районе Березняковский. Ишиму средства выделены на ремонт подъездных дорог к садоводческим обществам Бытовик, Ишимсельмаш-2, Швейник. В Тобольске за счет бюджета ведутся работы устройства линий наружного освещения на Уватском тракте, а Курмановке отремонтируют улицу Центральная. Также ремонт ждет мост через реку Лазариха. Планируется заменить ограждения и отдельные элементы опор, укрепить откосы, восстановить связи пролетных строений.

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Муниципалитеты Тюменской области получат деньги на ремонтные работы

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Теги: строительные работы, ремонт дорог, бюджет



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