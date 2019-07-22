13 Августа 2020
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Политика За рубежом
Юкия Амано (2019) | Фото:kremlin.ru

Скончался шеф МАГАТЭ Юкия Амано

Скончался шеф Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано. Ему было 72 года.

Издание The Sun сообщает, что дипломат и политик скончался от неназванной болезни. Никаких других подробностей пока не сообщается.

Амано работал в ООН и МАГАТЭ, последние десять лет он возглавлял агентство, сменив на этом посту Мохаммеда эль-Барадеи, при котором МАГАТЭ удостаивалось Нобелевской премии мира. Слава у агентства, созданного в конце 50-х прошлого века, весьма неоднозначная. Часто организацию называют не иначе как "ценой пес США", которого те могут натравливать на неугодные государства с ядерными (или нет) программами.

Наиболее крупный и важный проект, в котором в последние годы участвовало МАГАТЭ – так называемая ядерная сделка по Ирану.  

 

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Скончался шеф МАГАТЭ Юкия Амано

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Теги: магатэ, юкия амано, ядерная сделка по ирану



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