Скончался шеф МАГАТЭ Юкия Амано

Скончался шеф Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано. Ему было 72 года.

Издание The Sun сообщает, что дипломат и политик скончался от неназванной болезни. Никаких других подробностей пока не сообщается.

Амано работал в ООН и МАГАТЭ, последние десять лет он возглавлял агентство, сменив на этом посту Мохаммеда эль-Барадеи, при котором МАГАТЭ удостаивалось Нобелевской премии мира. Слава у агентства, созданного в конце 50-х прошлого века, весьма неоднозначная. Часто организацию называют не иначе как "ценой пес США", которого те могут натравливать на неугодные государства с ядерными (или нет) программами.

Наиболее крупный и важный проект, в котором в последние годы участвовало МАГАТЭ – так называемая ядерная сделка по Ирану.