Суд по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе пройдет в закрытом режиме

Судебные слушания по делу об изнасиловании сотрудницы полиции коллегами начались в Уфе, они пройдут в закрытом режиме.

Об этом РИА Новости сообщили в Кировском районном суде Уфы. Сегодня утром в суд были доставлены трое обвиняемых.

Напомним, в октябре прошлого года 23-летняя дознаватель из Уфы заявила о групповом изнасиловании, фигуранты дела - трое полицейских, которые были уволены со службы.

Дома и на работе у подозреваемых прошли обыски. В МВД уточнили, что это начальники отделов по Уфимскому, Кармаскалинскому районам и отдела по вопросам миграции Уфимского района.

Как выяснилось, дознаватель из Уфы, которую изнасиловали, является дочерью начальника силового подразделения республиканского МВД.

Изначально все подозреваемые находились в СИЗО. Как передает Regnum, в апреле и мае мера пресечения в отношении их была изменена на домашний арест.