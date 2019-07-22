"Мы же уже платили". Курганские туристы будут вынуждены заплатить более 200 тысяч рублей за обратную поездку из Крыма домой

13 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Курганская область Крым
Крым, отдых, отпуск, Черное море, Южный берег Крыма, ЮБК (2015) | Фото: Накануне.RU

"Мы же уже платили". Курганские туристы будут вынуждены заплатить более 200 тысяч рублей за обратную поездку из Крыма домой

Туристы из Кургана, которые по вине обанкротившегося туроператора "Лаборатория приключений" застряли в Крыму, будут вынуждены заплатить 210 тыс. руб. за обратную поездку.

"Нас было 48 человек, но сейчас осталось 39. Две семьи уже своим ходом отправились домой. Директор фирмы "Санаторно-курортное объединение" Наталья Краснова нам сказала, что автобус придет, но за их услуги мы должны им заплатить 210 тыс. руб. Но ведь мы платили уже за обратную дорогу "Лаборатории приключений". Получается, мы сейчас по вине этой "Лаборатории приключений" обязаны еще раз из своего кармана заплатить деньги?", - рассказала Накануне.RU одна из туристок Наталья Ершова.

Наталья Краснова - это директор турфирмы, которую попросили в департаменте экономического развития Курганской области организовать трансфер людей из Крыма в Курган. Это коммерческая организация, которая согласилась помочь туристам.

"Мы к этому вообще никакого отношения не имеем куда и что они оплачивали. "Лаборатория приключений" - это другая компания, которая сейчас с ними не выходит на связь. Они обратно могут и самостоятельно добраться. Но для их сопровождения с нами связались и сказали, что требуется автобус. Мы же тоже не можем работать за счет своих собственных средств", - сообщила Накануне.RU Наталья Краснова.

Наталья Краснова добавила, что туристам предоставят двухнедельную рассрочку на выплату денег за отъезд в Курган. Директор турфирмы "Лаборатория приключений" Дмитрий Боронкин написал в соцсети "Вконтакте", что не отказывается от финансовых обязательств перед клиентами и вернет деньги каждому. Выплаты планирует начать с середины осени этого года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Мы же уже платили". Курганские туристы будут вынуждены заплатить более 200 тысяч рублей за обратную поездку из Крыма домой

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Лаборатория приключений, Курган, турфирма, Крым, клиенты, автобус, Наталья Краснова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 04.02.2020 20:59 Мск В Кургане туроператор "Лаборатория приключений" до сих пор не вернул деньги клиентам за испорченный отпуск в Крыму

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.07.2019 09:42 Мск Курганских туристов, застрявших в Крыму, пообещали вывезти вовремя
Ранее 22.07.2019 08:10 Мск "Выбирайтесь домой, как хотите". Курганская турфирма бросила своих клиентов в Крыму

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети