"Мы же уже платили". Курганские туристы будут вынуждены заплатить более 200 тысяч рублей за обратную поездку из Крыма домой

Туристы из Кургана, которые по вине обанкротившегося туроператора "Лаборатория приключений" застряли в Крыму, будут вынуждены заплатить 210 тыс. руб. за обратную поездку.

"Нас было 48 человек, но сейчас осталось 39. Две семьи уже своим ходом отправились домой. Директор фирмы "Санаторно-курортное объединение" Наталья Краснова нам сказала, что автобус придет, но за их услуги мы должны им заплатить 210 тыс. руб. Но ведь мы платили уже за обратную дорогу "Лаборатории приключений". Получается, мы сейчас по вине этой "Лаборатории приключений" обязаны еще раз из своего кармана заплатить деньги?", - рассказала Накануне.RU одна из туристок Наталья Ершова.

Наталья Краснова - это директор турфирмы, которую попросили в департаменте экономического развития Курганской области организовать трансфер людей из Крыма в Курган. Это коммерческая организация, которая согласилась помочь туристам.

"Мы к этому вообще никакого отношения не имеем куда и что они оплачивали. "Лаборатория приключений" - это другая компания, которая сейчас с ними не выходит на связь. Они обратно могут и самостоятельно добраться. Но для их сопровождения с нами связались и сказали, что требуется автобус. Мы же тоже не можем работать за счет своих собственных средств", - сообщила Накануне.RU Наталья Краснова.

Наталья Краснова добавила, что туристам предоставят двухнедельную рассрочку на выплату денег за отъезд в Курган. Директор турфирмы "Лаборатория приключений" Дмитрий Боронкин написал в соцсети "Вконтакте", что не отказывается от финансовых обязательств перед клиентами и вернет деньги каждому. Выплаты планирует начать с середины осени этого года.