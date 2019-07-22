В Москве закончился четырехмесячный "полет" на Луну с изоляцией экипажа

В Москве завершился четырехмесячный эксперимент по имитации полета на Луну. Его оператором был ГНЦ Институт медико-биологических проблем РАН.

В рамках эксперимента интернациональная группа из шести исследователей в наземном медико-техническом комплексе ИМБП четыре месяца моделировала работу космического экипажа при полете на Луну.

Как сообщили в ИМБП, в ходе "полета" экипаж добрался до Луны и облетел ее в поисках места приземления, потом на спутник Земли отправились четыре члена экипажа для проведения работ на поверхности, затем экипаж работал на орбите и дистанционно готовил базу с помощью лунного ровела.

За четыре месяца испытатели выполнили 79 экспериментов по изучению влияния изоляции на психологию и физиологию человека.

"Данный эксперимент призван стать одной из опор организации длительных полетов. Позволит нам планомерно подготовить будущие миссии на Луну и минимизировать риски", - сказал заместитель генерального директора по международному сотрудничеству Роскосмоса Сергей Савельев.

В изоляционном эксперименте "SIRIUS-19" в качестве добровольцев-испытателей участвовали три женщины и три мужчины: командир экипажа Герой России, летчик-космонавт Евгений Тарелкин, бортинженер Дарья Жидова, врач экипажа Стефания Федяй, исследователи из США Рейнхолд Повилаитис Рейнхолд, Анастасия Степанова и Аллен Миркадыров Аллен.

Проект включает серию изоляционных экспериментов с продолжительностью 4, 8 и 12 месяцев.