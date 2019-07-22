13 Августа 2020
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Одинаковые футболки Кунгур заявление в прокуратуру (2019) | Фото: vk.com/id190370421

Мэр Кунгура уличил родителей детей-инвалидов в "массовой акции" - вышли в одинаковых футболках

В сети появилось обращение в прокуратуру мэра Кунгура Сергея Гордеева, где он просит проверить, почему во время одного из городских мероприятий сторонники школы для детей с ограниченными возможностями здоровья пришли в одинаковых футболках. Он приравнял это к "участию в массовой акции", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Информацию об этом распространила одна из родителей, на которой была одна из таки футболок. Она пишет, что "добрая половина кунгуряков во время массовых мероприятий, посвященных "Небесной ярмарке", была одета в одинаковую одежду".

"Но, к сожалению, этого мэр города Кунгура Сергей Гордеев не замечал, а заметил именно нас в футболках с набором букв и одинаковой картинкой. Видимо, настолько "болит душа" у мэра Кунгура за детей с ограниченными возможностями здоровья, что решил он привлечь родителей за "несогласованное мероприятие". Наверное, Вам бальзам на душу – оштрафовать многодетную малоимущую мать?" - пишет она.

Одинаковые футболки Кунгур заявление в прокуратуру(2019)|Фото: vk.com/id190370421

В официальной группе администрации Кунгура в соцсети прозвучал вопрос о том, почему мэр подал заявление в прокуратуру.

"Для правовой оценки подобных акций, во избежание нарушения проведения публичных мероприятий", - такой ответ опубликован от имени сообщества.

Отметим, в ситуации собирается разобраться Общественная палата России. Председатель комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая полагает, что действия Гордеева необходимо проверить "на предмет совершения преступления по статье 306 УК РФ "Заведомо ложный донос"", сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на РИА Новости. Заявление об этом вскоре поступит в Генеральную прокуратуру.

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Мэр Кунгура уличил родителей детей-инвалидов в "массовой акции" - вышли в одинаковых футболках

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Теги: дети с ограниченными возможностями здоровья, массовая акция, Сергей Гордеев



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Ранее 22.07.2019 15:51 Мск Глава Кунгура отозвал заявление на детей с ОВЗ

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