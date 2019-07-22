Итоги экономии: объем "свободных денег" россиян приблизился к рекорду

В июне количество "свободных денег" россиян увеличилось на 11,4% до 33,1 тыс. руб. Показатель самый высокий за текущий год и второй - за всю историю наблюдений, подсчитали в исследовательском холдинге "Ромир".

"Свободные деньги" - средства, которые остаются у домохозяйств после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг.

Больше всего индекс увеличился в городах-миллионниках на 12% в сравнении с маем до 42 тыс. руб. В городах с населением 100-500 тысяч человек объем "свободных денег" вырос на 10,2%, составив 23,8 тыс. руб.

Напомним, по данным Росстата, реальные доходы россиян за первое полугодие 2019 г. снизились на 1,3%, что не дает повода говорить о росте благосостояния россиян. Вместе с тем увеличилась сумма, которую домохозяйства тратят на обслуживание кредитов, наблюдаемый рост потребкредитования в Правительстве считают опасным.

Увеличение доли "свободных денег" - результат экономии: россияне экономят на продуктах, дорожающих лекарствах.