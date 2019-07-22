Прокуратура нашла нарушения в деятельности свердловского "мусорного" оператора

Прокуратура провела проверку свердловского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП "Спецавтобаза". В надзорном ведомстве нашли нарушения.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что 21 февраля на электронную почту директора, указанную на официальном сайте ЕМУП, поступило обращение местной жительницы, которая хотела узнать, на основании каких нормативно-правовых актов "Спецавтобаза" выставляет гражданам счета за мусор. Как выяснили в надзорном ведомстве, это обращение зарегистрировано не было, а рассматривать его начали лишь после прокурорской проверки: в итоге ответ женщине был дан 15 мая - на 54-й день после истечения установленного законом 30-дневного срока.

По итогам проверки против начальника отдела по работе с клиентами ЕМУП "Спецавтобаза" было возбуждено дело об административном нарушении, а суд оштрафовал его на 5 тыс. руб. Как добавили в прокуратуре, после этого в общий отдел предприятия были дополнительно введены специалисты, осуществляющие регистрацию и учет корреспонденции, а также увеличена штатная численность сотрудников по обработке входящей и исходящей корреспонденции.

Напомним, "Спецавтобаза" является региональным оператором по обращению с отходами в Восточной зоне Свердловской области.