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Общество Свердловская область
В Екатеринбурге прошли соревнования среди водителей грузовиков (2010) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура нашла нарушения в деятельности свердловского "мусорного" оператора

Прокуратура провела проверку свердловского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП "Спецавтобаза". В надзорном ведомстве нашли нарушения.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что 21 февраля на электронную почту директора, указанную на официальном сайте ЕМУП, поступило обращение местной жительницы, которая хотела узнать, на основании каких нормативно-правовых актов "Спецавтобаза" выставляет гражданам счета за мусор. Как выяснили в надзорном ведомстве, это обращение зарегистрировано не было, а рассматривать его начали лишь после прокурорской проверки: в итоге ответ женщине был дан 15 мая - на 54-й день после истечения установленного законом 30-дневного срока.

По итогам проверки против начальника отдела по работе с клиентами ЕМУП "Спецавтобаза" было возбуждено дело об административном нарушении, а суд оштрафовал его на 5 тыс. руб. Как добавили в прокуратуре, после этого в общий отдел предприятия были дополнительно введены специалисты, осуществляющие регистрацию и учет корреспонденции, а также увеличена штатная численность сотрудников по обработке входящей и исходящей корреспонденции.

Напомним, "Спецавтобаза" является региональным оператором по обращению с отходами в Восточной зоне Свердловской области.

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Прокуратура нашла нарушения в деятельности свердловского "мусорного" оператора

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Теги: Спецавтобаза, нарушения, прокуратура



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Ранее 01.08.2019 13:34 Мск Свердловские "мусорные" операторы снизили тарифы после проверки ФАС

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