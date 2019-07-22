13 Августа 2020
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Общество В России
турист чемодан (2016) | Фото: vk.com

Норму провоза фруктов и цветов в багаже ужесточат в РФ

С 19 августа в своем багаже и ручной клади пассажиры смогут ввести в Россию не более 5 кг фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.

Для более крупных партий понадобятся сопроводительные документы. В случае их отсутствия продукцию вернут обратно или уничтожат.

Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые требования будут распространяться на все виды транспорта - авиаперевозки, железнодорожный и водный транспорт, а также автобусы. Кроме того, ограничения будут касаться почтовых отправлений.

Ранее был подписан закон, позволяющий авиакомпаниям продавать невозвратные билеты без обязательного багажа, с включенной нормой бесплатного провоза ручной клади. Позднее Минтранс расширил перечень вещей для бесплатного провоза в самолетах‍.

По новым правилам авиакомпании могут снизить норму ручной клади с сегодняшних 10 до 5 кг. Не взвешиваются рюкзак,портфель или дамская сумка с вложенными в них вещами. Так же сверх нормы ручной клади можно взять верхнюю одежду, детское питание для ребенка, букет цветов, костюм в портпледе, детскую люльку или коляску при перевозке ребенка, костыли и иные технические средства реабилитации, лекарства и товары, купленные в магазинах duty free.

При этом Минтранс дал право авиакомпаниям самостоятельно устанавливать вес и размеры рюкзака и пакетов из dutу free.

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Норму провоза фруктов и цветов в багаже ужесточат в РФ

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Теги: багаж, цветы, фрукты



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