13 Августа 2020
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Общество Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске чиновника оштрафовали за нарушения в аукционе на ремонт дорог

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным решение УФАС в отношении управления дорожного хозяйства администрации Челябинска.

Речь идет о торгах на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог города во 2 полугодии 2014 года (начальная цена контракта - 500 млн рублей) и в 2017-2019 годах (начальная цена контракта – 4,3 млн рублей).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС, управление неправомерно объединило в один лот работы по зимнему и летнему содержанию различных дорог, парковок, трамвайных путей, объектов благоустройства, расположенных в семи районах города.

Суд признал правомерными выводы УФАС о том, что объединение лотов по 440 автомобильным дорогам ведет к ограничению количества участников закупки.

УФАС выдало предписание управлению о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции при проведении торгов. Должностное лицо ведомства оштрафовано на 15 тыс. руб.

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В Челябинске чиновника оштрафовали за нарушения в аукционе на ремонт дорог

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Теги: УФАС, аукцион, ремонт дорог, штраф,



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