На выборах в МГД отказано в регистрации 57-ми различным кандидатам

Участвовать на выборах в Московскую городскую думу изъявили желание более 400 человек, однако зарегистрироваться смогли только 290 кандидатов. Еще 57 выдвиженцев комиссия не допустила из-за недостоверных подписей. Оппозиция уверена, что власти «мешают» только их кандидатам, хотя из числа тех, кого сняли, большинство не имеют ничего общего с либералами.

Для регистрации выдвиженцы должны были собрать 5 тыс. подписей в своем округе – примерно 3% от числа его жителей. По словам политологов и политиков, это высокий барьер, но он нужен для «зачистки» от кандидатов, рассчитывающих не на победу, а на пиар.

Собрать нужное количество подписей удалось не всем, поэтому многие добровольно снялись с выборов. Первые «самоотводы» начались в 43-м округе, где разгорелось несколько скандалов из-за этого.

Сначала свою кандидатуру сняла известная общественница Нюта Федермессер из-за психологического давления, к которому она была не готова. Команда Навального устроила ей настоящую травлю в Сети из-за того, что та якобы мешает Любови Соболь.

Остальные «самоотводы» проходило тихо и без ругани. Например, у Дмитрия Мариничева от «Партии РОСТА» и Наталии Елисеевой - им совсем немного не хватило до преодоления трехпроцентого барьера. Причем, оппозиция твердо настаивала на том, что мэрия «нарисует» Елисеевой сколько угодно подписей.

«Единоросс» и действующий депутат МГД Лайшев Ренат тоже не собрал нужное количество подписей, и делал это без помощи админресурса, в чем его обвиняли либералы. Основным конкурентом Лайшева по 35-му округу был Владимир Милов, хваставшийся собранными 10 тыс. подписями. Однако в избиркоме листы так и не побывали, так как, по его собственному убеждению,бумаги оказались «грязными».

Без лишних скандалов объявили о своем фиаско кандидат от Гудкова Павел Ярилин, экс-соратник Навального Виталий Серуканов и член «Яблока» Юлия Щербакова.

Очевидно, во время кампании по сбору подписей «самоотводом» занимались и оппозиционеры, и самовыдвиженцы, и «единороссы». Так что никакой связи между партией и успешным сбором подписей нет.

Зато с большинством из тех 57 кандидатов, кого не допустил избирком, происходило что-то невероятное. Сразу 19-ти выдвиженцам от Навального удалось с легкостью собрать необходимые 5 тыс. подписей, часть которых в итоге оказалась фальсифицированными.

Так, у Любови Соболь нашли подпись скончавшейся в марте 2019 года Лилии Семанкиной – бывшего секретаря избиркома по 43-му округу. По словам политологов, «мертвые души» в бланках – это стопроцентная «рисовка», так как кандидат брал информацию из старых баз данных.

Однако по закону «мертвые души» в подписях не являются основанием для отказа в регистрации. Гораздо важнее процент брака (повторяющие подписи, неправильное оформление), который не должен превышать 10%. Среди кандидатов с бракованными листами есть не только «навальнисты», «гудковцы», но и «единороссы», а также члены других партий.

Например, Александр Босых, обнаруживший цех по рисовке подписей за Соболь и Гудкова, и пранкер Вован, он же Владимир Кузнецов от 5-го округа. В 25-м округе сняли однофамильцев Сергея и Александра Власовых, и одного из двух Сергеев Смирновых. Одних оппозиция окрестила «провластными» кандидатами, а других – спойлерами, работающими на ЕР. В 28-м округе не одобрили подписи Ирины Собяниной - ее ассоциировали с мэрией исключительно по фамилии московского градоначальника.

Сейчас некоторые пытаются обжаловать решение МГД. Неплохие шансы на успех есть у волонтера Марии Коледы и музыканта Сергея Троицкого, так как в их подписных листах процент брака был незначительно выше 10%.

Оппозиция же тем временем занимается продавливаем своих кандидатур с помощью политического шантажа и пиара. Ведь надеяться на исправление мелких ошибок сборщиков не приходится – в листах Соболь, Гудкова и других были сотни забракованных подписей.

Получается, что трудности со сбором подписей испытывали абсолютно все кандидаты. И пока одни играли на публику, другие занимались делом. Так, Валерия Касамара зарегистрировалась кандидатом в депутаты. Подлинность ее подписных листов подтвердил лично Яшин, ранее травивший выдвиженку в соцсетях. Также прошли два кандидата от Навального и Гудкова, причем, без их помощи и митингов – это Дмитрий Клочков и Роман Юнеман.

Как итог, шанс зарегистрироваться был у всех. У оппозиции, идущей в думу, чтобы работать, а не пиариться, и у действующих депутатов, которые не должны рассчитывать на старые заслуги и общаться с людьми «на местах». Именно для «отсева» всяких фриков и существует барьер – лучше всего об этом говорят недопущенные 57 кандидатов. Только вот оппозиция переживает только за «свои» 19, на остальных ей плевать. Почему? Вопрос, на который до сих пор нет ответа.