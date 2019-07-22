13 Августа 2020
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Общество Курганская область Крым
Крым, отдых, отпуск, Черное море (2015) | Фото: Накануне.RU

Курганских туристов, застрявших в Крыму, пообещали вывезти вовремя

В Кургане в курсе ситуации с туристами, которые застряли в Крыму из-за действий безответственного туроператора "Лаборатория приключений".

Как ранее сообщало Накануне.RU, директор турфирмы Дмитрий Боронкин написал в соцсетях о том, что "в связи с тяжелой экономической ситуацией на рынке туристических услуг и разногласиями с партнерами мы отменяем заезды в Крым с 21 июля по 4 сентября". В результате 48 человек, которые сейчас находятся на отдыхе в Крыму, не знают как выехать с полуострова обратно домой - им сообщили, что автобус за ними не приедет, либо им придется вновь платить за трансфер по 8 тыс. руб. с человека.

Директор курганской фирмы "Санаторно-курортное объединение" Наталья Краснова рассказала Накануне.RU, что сейчас делается все возможное, чтобы вернуть людей домой.

"Мы постараемся, чтобы 24 июля (в этот день людей выселят из крымской гостиницы - прим.) к ним приехал автобус", - отметила Краснова.

Ситуация сейчас находится на контроле департамента экономического развития Курганской области.

Ранее директор турфирмы "Лаборатория приключений" написал в соцсети, что не отказывается от финансовых обязательств перед клиентами и вернет деньги каждому. Выплаты планирует начать с середины осени этого года.

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Курганских туристов, застрявших в Крыму, пообещали вывезти вовремя

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Теги: Лаборатория приключений, Курган, турфирма, Крым, клиенты, автобус



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Развитие сюжета:

Ранее 04.02.2020 20:59 Мск В Кургане туроператор "Лаборатория приключений" до сих пор не вернул деньги клиентам за испорченный отпуск в Крыму
Ранее 22.07.2019 10:48 Мск "Мы же уже платили". Курганские туристы будут вынуждены заплатить более 200 тысяч рублей за обратную поездку из Крыма домой

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Ранее 22.07.2019 08:10 Мск "Выбирайтесь домой, как хотите". Курганская турфирма бросила своих клиентов в Крыму

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