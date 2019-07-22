13 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

Пропавшие на Среднем Урале девочки найдены живыми

Пропавшие на Среднем Урале 14-летняя девочка и ее маленькая племянница найдены. Дети живы.

Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России "Заречный", в пятницу вечером в полицию обратилась жительница поселка Совхозный, которая рассказала, что ее дочь Алена 2005 года рождения и внучка Дарья 2016 года рождения уехали со станции Хризолитовая до города Каменск-Уральский.

Далее они должны были поехать в гости к тете в поселок Новый Быт, однако до места не добрались и домой не вернулись. Телефон одной из девочек был отключен. Начался розыск детей.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт", в воскресенье девочек удалось обнаружить. Они живы. Другие подробности пока неизвестны.

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Пропавшие на Среднем Урале девочки найдены живыми

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Теги: девочки, розыск, Средний Урал



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