Пропавшие на Среднем Урале девочки найдены живыми

Пропавшие на Среднем Урале 14-летняя девочка и ее маленькая племянница найдены. Дети живы.

Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России "Заречный", в пятницу вечером в полицию обратилась жительница поселка Совхозный, которая рассказала, что ее дочь Алена 2005 года рождения и внучка Дарья 2016 года рождения уехали со станции Хризолитовая до города Каменск-Уральский.

Далее они должны были поехать в гости к тете в поселок Новый Быт, однако до места не добрались и домой не вернулись. Телефон одной из девочек был отключен. Начался розыск детей.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт", в воскресенье девочек удалось обнаружить. Они живы. Другие подробности пока неизвестны.