13 Августа 2020
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Происшествия За рубежом
собака Фрида мэр Сан-Франциско чихуахуа (2014) | Фото:thefurrtographer.com

В Великобритании чайка украла чихуахуа из двора хозяйского дома

Курьезный, но печальный случай произошел в приморском городке Пейнтон в графстве Девон (Великобритания). У девушки по имени Бекки Хилл прямо из двора чайка украла четырехлетнего кобеля чихуахуа по имени Гизмо. Почти потерявшая надежду найти пса живым хозяйка обратилась в местную газету DevonLive.

По словам Бекки, шокирующий инцидент произошел днем в воскресенье, 21 июля. Бойфренд девушки мыл в саду посуду, когда увидел, что с неба на Гизмо пикирует здоровая чайка. Она схватила собаку и унесла. Пара обошла все окрестности, но не нашла питомца. Бекки, у которой помимо Гизмо есть еще два чихуахуа, говорит, что слышала про подобные случаи, но никогда не думала, что это произойдет с ней.

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В Великобритании чайка украла чихуахуа из двора хозяйского дома

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Теги: чайка, чихуахуа, домашние питомцы



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