В Великобритании чайка украла чихуахуа из двора хозяйского дома

Курьезный, но печальный случай произошел в приморском городке Пейнтон в графстве Девон (Великобритания). У девушки по имени Бекки Хилл прямо из двора чайка украла четырехлетнего кобеля чихуахуа по имени Гизмо. Почти потерявшая надежду найти пса живым хозяйка обратилась в местную газету DevonLive.

По словам Бекки, шокирующий инцидент произошел днем в воскресенье, 21 июля. Бойфренд девушки мыл в саду посуду, когда увидел, что с неба на Гизмо пикирует здоровая чайка. Она схватила собаку и унесла. Пара обошла все окрестности, но не нашла питомца. Бекки, у которой помимо Гизмо есть еще два чихуахуа, говорит, что слышала про подобные случаи, но никогда не думала, что это произойдет с ней.