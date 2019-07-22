13 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР
Гурбангулы Бердымухамедов, Владимир Путин, щенок по кличке Верный (2017) | Фото: rg.ru/Константин Завражин

Информацию о смерти президента Туркмении в посольстве назвали "абсолютно ложной"

Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности, заявили ТАСС в посольстве страны в Москве.

21 июля ряд СМИ со ссылкой на источники распространил информацию о смерти 62-летнего президента Туркменистана. Он якобы скончался от почечной недостаточности. Однако в дипмиссии назвали это "абсолютной ложью".

Как отмечает Regnum, 15 июля Бердымухамедов ушел в отпуск.

Пост президента Туркмении он занимает с 14 февраля 2007 года (с 21 декабря 2006 года по 14 февраля 2007 года исполняющий обязанности).

Победил на выборах президента 12 февраля 2012 года с результатом 97,14 %. В 2017 году Бердымухамедова переизбрали на выборах президента Туркмении с более 97% голосов. В связи с новыми поправками в конституции Туркмении был избран на семилетний срок вместо ранее предполагавшегося пятилетнего.

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Информацию о смерти президента Туркмении в посольстве назвали "абсолютно ложной"

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Теги: Туркмения, Гурбангулы Бердымухамедов



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