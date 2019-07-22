В сети появились новые фотографии шестилетнего принца Джорджа

Будущий наследник британского престола принц Джордж празднует шестой день рождения. В честь этой даты его родители – принц Уильям и Кейт Миддлтон – опубликовали в официальном Instagram-аккаунте Кенсингтонского дворца свежие фотографии первенца.

В сообщении к фотографиям говорится, что снимки были сделали недавно в саду Кенсингтонского дворца, и их автором является мама мальчика – герцогиня Кэтрин Кембриджская. Кстати, на фото мальчик запечатлен в форме английской сборной по футболу – этот факт тут же отметил и одобрил аккаунт национальной команды.

Джордж является третьим в очередь на британский престол, с рождения он носит титул принца. У него есть младшая сестра Шарлотта и брат Луи. Уже этой осенью Джордж отправится в первый класс, хотя он и сейчас не сидит сложа руки: уже несколько лет мальчик посещает элитную частную подготовительную школу в центре Лондона. По признаниям родителей, мальчик хочет стать полицейским или пожарным, но этим его планам, скорее всего, не суждено сбыться, разве что монархия в Великобритании будет отменена.