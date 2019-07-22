Финансирование строительства филармонии в Екатеринбурге планируют сократить на 362 млн рублей

В Законодательное собрание Свердловской области внесён законопроект о внесении изменений в бюджет на 2019 год. Сегодня проект рассмотрят на заседании комитета заксобрания по бюджету, финансам и налогам.

Депутат Вячеслав Вегнер сообщил о том, что изменения расходной части могут затронуть строительство нового зала филармонии. Финансирование проектной документации предлагается уменьшить на 362 млн руб.

Ради стройки планировалось снести жилой дом №40 по ул. Карла Либкнехта. Филармония даже начала скупать в нём квартиры, однако теперь судьба стройки под вопросом.

Против сноса дома выступила прокуратура, согласно заключению которой, на территории расположения жилого дома, в связи с действием защитных зон объектов культурного наследия, невозможно строительство новых объектов капитального строительства и их реконструкция.