13 Августа 2020
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дом на ул. Карла Либкнехта, 40 (2018) | Фото: Накануне.RU

Финансирование строительства филармонии в Екатеринбурге планируют сократить на 362 млн рублей

В Законодательное собрание Свердловской области внесён законопроект о внесении изменений в бюджет на 2019 год. Сегодня проект рассмотрят на заседании комитета заксобрания по бюджету, финансам и налогам.

Депутат Вячеслав Вегнер сообщил о том, что изменения расходной части могут затронуть строительство нового зала филармонии. Финансирование проектной документации предлагается уменьшить на 362 млн руб.

Ради стройки планировалось снести жилой дом №40 по ул. Карла Либкнехта. Филармония даже начала скупать в нём квартиры, однако теперь судьба стройки под вопросом.

дом на ул. Карла Либкнехта, 40(2018)|Фото: Накануне.RU

Против сноса дома выступила прокуратура, согласно заключению которой, на территории расположения жилого дома, в связи с действием защитных зон объектов культурного наследия, невозможно строительство новых объектов капитального строительства и их реконструкция.

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Финансирование строительства филармонии в Екатеринбурге планируют сократить на 362 млн рублей

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Теги: Филармония, финансирование



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