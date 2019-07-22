В Свердловской области завершилось выдвижение кандидатов в депутаты заксобрания

В Свердловской области завершен этап выдвижения кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона и представительных органов муниципальных образований.

Как сообщили Накануне.RU в областной избирательной комиссии, всего выдвинуто 144 кандидата. Для участия в дополнительных выборах депутата заксобрания по Орджоникидзевскому одномандатному округу №11 документы сдали восемь кандидатов. На данный момент зарегистрирован один из них.

На очередных и дополнительных выборах депутатов местных дум выдвинулось 136 кандидатов, из них 29 в порядке самовыдвижения, остальные от политических партий. К настоящему моменту зарегистрировано 76 кандидатов.

Как уточнили в избиркоме, остальным кандидатам до вечера 24 июля необходимо представить в окружные комиссии документы для регистрации.