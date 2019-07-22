13 Августа 2020
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Политика Свердловская область
чиновник, часы, депутат, бюрократия (2018) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области завершилось выдвижение кандидатов в депутаты заксобрания

В Свердловской области завершен этап выдвижения кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона и представительных органов муниципальных образований.
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Как сообщили Накануне.RU в областной избирательной комиссии, всего выдвинуто 144 кандидата. Для участия в дополнительных выборах депутата заксобрания по Орджоникидзевскому одномандатному округу №11 документы сдали восемь кандидатов. На данный момент зарегистрирован один из них.

На очередных и дополнительных выборах депутатов местных дум выдвинулось 136 кандидатов, из них 29 в порядке самовыдвижения, остальные от политических партий. К настоящему моменту зарегистрировано 76 кандидатов.

Как уточнили в избиркоме, остальным кандидатам до вечера 24 июля необходимо представить в окружные комиссии документы для регистрации.

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В Свердловской области завершилось выдвижение кандидатов в депутаты заксобрания

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Теги: кандидаты, заксобрание, избирком



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