13 Августа 2020
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Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

МЧС: На Ямале горят более 400 гектаров леса

На территории Ямала действует девять очагов природных пожаров на общей площади 418,9 га, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Всего с начала пожароопасного сезона, в ЯНАО зарегистрировано 76 очагов природных пожаров на площади 1227,2 га.

Отметим, что особый противопожарный режим действует на территории округа с 5 июля по 1 сентября. За время его действия запрещено сжигать сухую траву и мусор, проводить пожароопасные работы.

Напомним, летом 2017 г. округ пережил серьезное испытание – горели десятки тысяч га леса. В регионе пришлось ввести режим ЧС, призывая на помощь спасателей из других регионов. Тушили огонь, в частности, из самолетов Бе-200, один вылет которого стоил от 500 тыс. до 1 млн руб.. Эксперты назвали такую борьбу со стихией неэффективной.

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МЧС: На Ямале горят более 400 гектаров леса

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Теги: лесной пожар, природный пожар, мчс



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Развитие сюжета:

Ранее 23.07.2019 11:45 Мск Площадь природных пожаров на Ямале за сутки резко возросла

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Ранее 08.07.2019 15:59 Мск На Ямале введен особый противопожарный режим
Ранее 08.07.2019 08:04 Мск На Ямале горят 50 га леса

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