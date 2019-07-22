МЧС: На Ямале горят более 400 гектаров леса

На территории Ямала действует девять очагов природных пожаров на общей площади 418,9 га, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Всего с начала пожароопасного сезона, в ЯНАО зарегистрировано 76 очагов природных пожаров на площади 1227,2 га.

Отметим, что особый противопожарный режим действует на территории округа с 5 июля по 1 сентября. За время его действия запрещено сжигать сухую траву и мусор, проводить пожароопасные работы.

Напомним, летом 2017 г. округ пережил серьезное испытание – горели десятки тысяч га леса. В регионе пришлось ввести режим ЧС, призывая на помощь спасателей из других регионов. Тушили огонь, в частности, из самолетов Бе-200, один вылет которого стоил от 500 тыс. до 1 млн руб.. Эксперты назвали такую борьбу со стихией неэффективной.