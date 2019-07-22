Количество детей-инвалидов в России растет с каждым годом

В России снижается количество взрослых людей с инвалидностью, но растет количество инвалидов-детей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Минтруда.

По данным ведомства, детская инвалидность в РФ растет на 15–25 тыс. человек в год. Если в 2016 году она составляла 617 тыс., в 2017-м - 636 тыс., в 2018-м - тыс., то к 1 января 2019 года - 670 тыс. детей, сообщила пресс-служба Минтруда.

Происходит это в основном по причине психических и нервных расстройств и врожденных аномалий.

Напомним, 20 февраля президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил увеличить выплаты на пособия по уходу за детьми с инвалидностью.

Минтруд разработал проект указа об увеличении ежемесячной выплаты россиянам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Как предполагается, выплата увеличится с 5,5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.