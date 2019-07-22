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Общество Пермский край
половодье паводок наводнение (2017) | Фото:Накануне.RU

Власти Прикамья окажут помощь пострадавшим от паводка

Власти Прикамья оказывают материальную помощь жителям пострадавших от паводка районов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
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Напомним, ранее из-за разгула стихии в трёх районах – Кудымкарском, Юрлинском и Гайнском – ввели режим ЧС. Сейчас ситуация улучшилась, режим остаётся только в одном, Гайнском районе.

На заседании противопаводковой рабочей группы заместитель председателя Правительства Пермского края Александр Борисов заявил, что власти оказывают помощь пострадавшим от паводка жителям районов. По его словам, основная задача – удостовериться в их безопасности и восстановить дорожную и инженерную инфраструктуру. Он подчеркнул, что губернатор Максим Решетников поручил всеми силами содействовать местным властям.

"Мы предоставляем необходимую для этого технику. Органы самоуправления собирают и направляют необходимую информацию для формирования заявки на финансирование ликвидации ЧС", – сказал Борисов.

паводок подтопление(2016)|Фото: Фото: Накануне.ru

Паводок в Юрлинском районе

В общей сложности из зоны подтопления эвакуированы 170 человек. Семь из них доставлены в пункты временного размещения, остальные переехали к родственникам. Социальные службы изучают состояние подтопленных домохозяйств и вместе с властями составляют акты с фиксацией ущерба для оказания помощи.

Жители домохозяйств, чьё имущество пострадало от подтопления, могут обращаться в отделы соцзащиты по месту жительства или связаться с сотрудниками по телефонам скорой социальной помощи: 129 (для стационарного телефона), 8-800-100-83-05 (для мобильного телефона), (342) 240-46-23 (с 9 до 18 часов в рабочие дни).

В пресс-службе краевого управления МЧС Накануне.RU сообщили, что в Гайнском районе остаётся размытым один участок автомобильной дороги. Затруднён проезд легкового транспорта к одному из населённых пунктов – по дороге "пройдёт" только грузовая техника высокой проходимости.

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Власти Прикамья окажут помощь пострадавшим от паводка

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Теги: паводок, деньги, компенсация



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