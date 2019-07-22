13 Августа 2020
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Общество Челябинская область
Мечел (2017) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области, Вячеслав Шишкоедов

Правительство Челябинской области и "Мечел" подписали соглашение о снижении выбросов

Глава Южного Урала Алексей Текслер подписал соглашение с руководством ПАО "Мечел", направленное на снижение выбросов загрязняющих веществ в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Как рассказал Алексей Текслер, в рамках соглашения предприятия "Мечела" обязуются существенно снизить объем выбросов: "Мечел-Кокс" на 22,5%, ЧМК - на 16%.

"Плюс комбинат берет на себя обязательства исполнять законодательство о квотировании. Жить и дышать в Челябинске станет намного лучше! Это большой подарок для всех нас, для жителей района и города!" – подчеркнул он.

На челябинских предприятиях "Мечела" будет реализована экологическая программа сроком до 2024 года. Инвестиции составят около 10 млрд рублей, при этом выбросы загрязняющих веществ снизятся на 14,2 тыс. тонн в год.

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Правительство Челябинской области и "Мечел" подписали соглашение о снижении выбросов

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Теги: Алексей Текслер, выбросы, экология, Мечел,



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