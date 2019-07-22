13 Августа 2020
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самолёт boeing-737 авиакомпания победа (2016) | Фото: Накануне.ru

Авиакомпания "Победа" стала туроператором

Авиакомпания "Победа" запустила собственного туроператора. С 22 июля можно будет купить туристический пакет по всей маршрутной сети перевозчика, сообщает РБК со ссылкой на главу лоукостера Андрея Калмыкова.

По словам Калмыкова, компания планирует продать в первый год работы 50 тыс. туров. Он отметил, что на сайте туроператора клиенты смогут найти предложения с выгодой до 15%.

С 1 апреля этого года пакетные туры продавались в тестовом режиме, а открыть полноценную продажу планировалось к началу летнего сезона.

По словам Калмыкова, данный сервис запустили в рамках одного юридического лица, так как авиакомпанию "Победа" включили в реестр туроператоров РФ. Помимо покупки билетов, в рамках проекта клиенты смогут забронировать страховку, трансфер и гостиницу одним пакетом. Проект будет распространяться на все рейсы в маршрутной сети авиакомпании, добавил гендиректор лоукостера.

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Авиакомпания "Победа" стала туроператором

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Теги: победа, авиакомпания, пакетные туры



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