Арбитраж возобновит рассмотрение дела о банкротстве Utair

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа сегодня возобновит рассмотрение иска о банкротстве авиакомпании Utair. Дело будет рассматривать судья Юрий Шепелин, передает корреспондент Накануне.RU.

Иск о банкротстве перевозчика от финансовой компании "Флеш лайт капитал" поступил в суд в марте 2019 г. В июне суд вынес решение об отказе во введении наблюдения, иск он оставил без рассмотрения.

Однако помимо "Флеш лайт капитал" в дело в качестве истцов вступили компания "Интер", "ГИДПРОМЭНЕРГОСТРОЙ", а также "Юган-юнион кард". Сегодня арбитраж продолжит рассматривать их исковые требования.

Напомним, авиакомпания находится в процессе переговоров с банками о реструктуризации долов. Кредиторы предложили авиакомпании продать "Ютэйр – вертолетные услуги", но глава Андрей Мартиросов заявил, что не собирается продавать прибыльные авиационные активы вроде вертолетной компании.