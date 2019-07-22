13 Августа 2020
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&quot;Урал&quot; - &quot;Ахмат&quot;, Владимир Ильин (2019) | Фото: premierliga.ru

"Урал" возглавил таблицу чемпионата России после первых двух туров

Екатеринбургский "Урал" возглавил таблицу чемпионата Российской Премьер-лиги (РПЛ) после 2-го сыгранного тура, передает корреспондент Накануне.RU.

Вчера футболисты уральской команды нанесли разгромное поражение игрокам грозненского "Ахмата" - 3:0. В составе "шмелей" отличились Владимир Ильин, Отман Эль Кабир и Юрий Бавин.

"Зенит" благодаря голам Сердара Азмуна и Магомеда Оздоева в гостях одолел новичка лиги "Сочи" - 0:2. Вместе с "Уралом" чемпионы прошлого сезона остаются единственными, кто не терял очков в новом чемпионате.

В других матчах тура "Локомотив" обыграл "Тамбов" со счетом 2:1. Такой же результат зафиксирован в матче ЦСКА и "Оренбурга".

"Краснодар" на выезде одержал волевую победу над "Уфой" - 2:3.

"Крылья Советов" и "Арсенал" также сыграли со счетом 2:3. Особенно эффектным получился мяч Александра Соболева.

"Ростов" на последних минутах вырвал ничью у "Спартака" - 2:2.

"Динамо" уступило на своем поле "Рубину" со счетом 0:1.

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"Урал" возглавил таблицу чемпионата России после первых двух туров

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Теги: РПЛ, чемпионат России, футбол



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