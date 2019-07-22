"Урал" возглавил таблицу чемпионата России после первых двух туров
Екатеринбургский "Урал" возглавил таблицу чемпионата Российской Премьер-лиги (РПЛ) после 2-го сыгранного тура, передает корреспондент Накануне.RU.
Вчера футболисты уральской команды нанесли разгромное поражение игрокам грозненского "Ахмата" - 3:0. В составе "шмелей" отличились Владимир Ильин, Отман Эль Кабир и Юрий Бавин.
"Зенит" благодаря голам Сердара Азмуна и Магомеда Оздоева в гостях одолел новичка лиги "Сочи" - 0:2. Вместе с "Уралом" чемпионы прошлого сезона остаются единственными, кто не терял очков в новом чемпионате.
В других матчах тура "Локомотив" обыграл "Тамбов" со счетом 2:1. Такой же результат зафиксирован в матче ЦСКА и "Оренбурга".
"Краснодар" на выезде одержал волевую победу над "Уфой" - 2:3.
Фокусник 🤹♂️ Юнес, пушка Тонни или обзор матча #УфаКраснодар 👇🏻https://t.co/RDmqkTiEov pic.twitter.com/4qU8tnrmHc— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 20 июля 2019 г.
"Крылья Советов" и "Арсенал" также сыграли со счетом 2:3. Особенно эффектным получился мяч Александра Соболева.
📹 Красавец-гол Александра Соболева! Игрок забивает свой третий мяч в текущем сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 20 июля 2019 г.
📺 #КрыльяАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/MLCguZ3fPA
"Ростов" на последних минутах вырвал ничью у "Спартака" - 2:2.
⚽ Вышедший на замену Александр Зуев установил окончательный счёт встречи. #МАТЧПРЕМЬЕР #РостовСпартакhttps://t.co/HrVinuTFG8— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 20 июля 2019 г.
"Динамо" уступило на своем поле "Рубину" со счетом 0:1.
🎦 | Видеообзор матча #ДинамоРубин https://t.co/8sanUmfE22#ДинамоМосква #fcdm #твоякоманДа #РПЛ— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 21 июля 2019 г.
🔥 Второй тур был просто огонь!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 21 июля 2019 г.
Какой матч был самым крутым? ✍️#РПЛ pic.twitter.com/k3MgmP7dpv