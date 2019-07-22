Пассажиры Utair, борт которого вернулся в Тюмень, вылетят в Минводы резервным самолётом

Пассажиры рейса Utair Тюмень – Минеральные Воды вскоре улетят в пункт назначения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика.

Напомним, вскоре после взлёта на борту сработал один из датчиков, было принято решение вернуться в тюменский "Рощино". Посадка хоть и была аварийной, но прошла штатно, пострадавших нет. Всего в лайнере находились 147 человек, в том числе 12 детей.

Самолёт, вылетевший рейсом UT-509, вернулся в аэропорт по техническим причинам, сообщил перевозчик. Вскоре за пассажирами прилетит резервный борт, вылет назначен на 12.00 по местному времени.