Задержанный в Турции на несколько часов самолет с туристами из Екатеринбурга прибыл в Кольцово

Рейс авиакомпании Corendon Airlines из Анталии в Екатеринбург, который был задержан на несколько часов, прибыл в уральскую столицу. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Напомним, самолет должен был вылететь из Турции вчера вечером, однако рейс был задержан.

Как следует из информации, размещенной на онлайн-табло Кольцово, воздушное судно вылетело в третьем часу ночи. Самолет приземлился в Екатеринбурге сегодня в 5 часов 37 минут.

Официальная причина, по которой произошла задержка, до сих пор не озвучена. Ранее сообщалось, что самолет задержали якобы из-за поломки.