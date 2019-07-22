В Хабаровске школьница устроила танцы на кладбище

В Хабаровском крае следователи проверяют информацию о появившимся в сети видео, на котором школьницы в полуобнаженном виде танцуют на кладбище.

Автор публикации сообщает, что действие, якобы, происходит в Хабаровске, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Между тем, одна из участниц этой истории заявила, что ей написал неизвестный в интернете. Незнакомец якобы грозил расправой, если видео с танцами на погосте не появится в сети, пишет Regnum.

Недавно в Ростове-на-Дону девушки устроили фотосессию на мемориальном комплексе жертвам фашизма. Фотографии школьницы, позирующей на мемориале, появились в соцсетях.

В полиции сообщили, что личность девушки устанавливается, проводится проверка.