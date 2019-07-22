"Выбирайтесь домой, как хотите". Курганская турфирма бросила своих клиентов в Крыму

Зауральские отпускники попали в очень непростую ситуацию в Крыму - их просто якобы "кинул" туроператор.

Как рассказала Накануне.RU одна из девушек, которая отправилась в автобусный тур из Кургана в Крым, их туроператор "Лаборатория приключений" на самом деле создал людям приключения, вот только в очень негативном формате.

"Просто взяли и отменили туры в Крым. Представляете, как людям отпуск испортили. Мы уехали по такому туру и сейчас находимся в Крыму. И нам приходит такая новость - вас автобус не заберет. Мы тут все просто в шоке, нам через несколько дней выезжать. Сказали нам, что, может, и будет автобус, но об этом станет известно позже. Но за автобус придется вновь платить по 8 тыс. руб. с человека, а мы ранее платили уже такую сумму. А если не хотите оплачивать, сказали нам, то добирайтесь домой, как хотите", - рассказала девушка.

Она добавила, что на поезда на ближайшее время билетов нет вообще, билет на самолет стоит около 25 тыс. руб.

В группе "Вконтакте" директор турфирмы Дмитрий Боронкин подтверждает информацию клиентов и пишет, что "в связи с тяжелой экономической ситуацией на рынке туристических услуг и разногласиями с партнерами мы отменяем заезды в Крым с 21 июля по 4 сентября".

"Мы долго создавали хороший туристический продукт и любили свою работу более всего, но сейчас полностью исчерпали ресурс и вынуждены принимать сложные решения. Спад продаж в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране не пощадили нас", - написал Дмитрий.

Директор также отметил, что не отказывается от финансовых обязательств перед клиентами и вернет деньги каждому.

"Для возврата средств мы свяжемся с вами самостоятельно, будет назначен специальный человек, который будет взаимодействовать с туристами", - написал Дмитрий.



Директор отметил, что выплаты планирует начать с середины осени этого года. Связаться с директором "Лаборатории приключений" Накануне.RU не удалось. Все номера телефонов, указанные в контактах турфирмы, не отвечают.