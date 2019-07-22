13 Августа 2020
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молодые семьи, пикет (2019) | Фото: vk.com/public_rod_dlya_detei

Семьи Сургута вышли на пикет против действий Ипотечного агентства Югры

В Сургуте состоялся массовый пикет, участники которого потребовали решить проблему молодых семей, пострадавших, как они сообщают, от "некомпетентных действий Ипотечного агентства", сообщили Накануне.RU в сообществе "Сургут для детей".

Акция протеста состоялась 21 июля в сквере 31 микрорайона. Участниками пикета стали 18 человек.

По словам активистов, с них взыскивают огромные суммы. Одна из участниц пикета сообщила, что еще до вступления в программу по улучшению жилищных условий получила от родителей дом, который был в аварийном состоянии. Недвижимость она продала за 150 тыс. В ипотечном агентстве сочли, что поскольку у женщины был дом, то она не имела права на субсидию. Однако, как утверждает активистка, ранее ее уверяли, что за пределами округа имущество, тем более ветхое, не учитывается. Помощи от округа женщина лишилась, а ипотечное агентство пытается взыскать с нее компенсацию процентной ставки в сумме 850 тыс. руб.

молодые семьи, пикет(2019)|Фото: vk.com/public_rod_dlya_detei

Также участники пикета пожаловались, что рабочая группа, созданная губернатором, закончила работу, несмотря на то, что проблема осталась не решена.

В департаменте строительства Югры корреспонденту Накануне.RU сообщили, что группа прекратила свое существование в соответствии с прекращением действия распоряжения губернатора.

"Предложения, данные в рамках рабочей группы, сейчас проходят стадию согласования с каждым членом рабочей группы. После согласования, данные предложения будут направлены губернатору", - добавили в ведомстве.

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Семьи Сургута вышли на пикет против действий Ипотечного агентства Югры

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Теги: ипотечное агентство югры, молодые семьи, пикет



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