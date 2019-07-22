Американские астронавты собрались жить на Луне

В 2024 году американские астронавты полетят на Луну и останутся там на некоторое время. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс.

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По его словам, полученный опыт будет использоваться при планируемой отправке людей на Марс. Пенс отметил, что пора прекращать наносить визиты спутнику Земли и можно уже остаться на Луне. Он добавил, что Вашингтон поддержал не только эту идею, но и программу NASA "Артемида".

Вице-президент Штатов отметил, что к моменту отправки американцев на Марс необходимо как следует подготовиться и не только разработать новые технологии, но и получить опыт, который возможно приобрести посредством пребывания на Луне, пишет ПолитЭксперт.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп выделит NASA 1,6 млрд долларов для "большого возвращения в космос".