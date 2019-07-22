13 Августа 2020
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Происшествия Тюменская область
ураган последствия (2013) | Фото: Накануне.RU

Из-за разгула стихии в Тюмени повалены светофоры и затоплены улицы

В Тюмени предстоит ликвидировать последствия разгула стихии – 21 июля в городе бушевал ураган, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Горожане активно делятся в соцсетях фотографиями последствий случившегося. Где-то повалены конструкции, где-то – светофоры, пострадали деревья. Некоторые улицы оказались затоплены.

Комментаторы среди прочего отмечают: "хорошо, что не упали дома".Также они пишут, что "пострадали Московский и Червишевский тракты, Дом обороны и Маяк".

ураган, упавшее дерево(2020)|Фото: Фото: Накануне.RU

ураган последствия(2018)|Фото: Фото: Накануне.RU

ураган последствия(2017)|Фото: Фото:Накануне.RU

ураган последствия(2013)|Фото: Фото: Накануне.RU

ураган последствия(2018)|Фото: Фото: Накануне.RU

ураган последствия(2018)|Фото: Фото: Накануне.RU

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Из-за разгула стихии в Тюмени повалены светофоры и затоплены улицы

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Теги: ураган, поваленные деревья, разгул стихии



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