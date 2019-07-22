Из-за разгула стихии в Тюмени повалены светофоры и затоплены улицы
В Тюмени предстоит ликвидировать последствия разгула стихии – 21 июля в городе бушевал ураган, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Горожане активно делятся в соцсетях фотографиями последствий случившегося. Где-то повалены конструкции, где-то – светофоры, пострадали деревья. Некоторые улицы оказались затоплены.
Комментаторы среди прочего отмечают: "хорошо, что не упали дома".Также они пишут, что "пострадали Московский и Червишевский тракты, Дом обороны и Маяк".