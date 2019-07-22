Комментаторы среди прочего отмечают: "хорошо, что не упали дома".Также они пишут, что "пострадали Московский и Червишевский тракты, Дом обороны и Маяк".

В Тюмени предстоит ликвидировать последствия разгула стихии – 21 июля в городе бушевал ураган, передаёт корреспондент Накануне.RU .

Из-за разгула стихии в Тюмени повалены светофоры и затоплены улицы





