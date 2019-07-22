13 Августа 2020
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Общество За рубежом
Даша Жукова Ставрос Ниархос (2019) | Фото:instagram.com/dasha

Бывшая жена Абрамовича выходит замуж. И снова за миллионера

Экс-супруга Романа Абрамовича и мать двоих его детей Даша Жукова (38) выходит замуж. Ее избранником стал Ставрос Ниархос, наследник семьи богатых греческих магнатов.

О помолвке пара рассказала друзьям на недавней вечеринке по случаю дня рождения Даши, которая прошла в модном нью-йоркском клубе Red Haroo в Гарлеме. По данным издания Page Six, пара собирается пожениться уже в этом году, но пока они все еще обсуждают детали – и речь, надо думать, не только о размере свадебного торта. И Даша, и Ставрос весьма богаты. Так что без брачного контракта наверняка не обойдется.

О разводе Абрамовича и Жуковой стало известно два года назад – Роман расстался с Дарьей после десяти лет совместной жизни. В конце 2017-го Жукову уже видели в компании Ставроса, правда, как говорят, они долго сохраняли исключительно дружеские отношения.

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Издание отмечает, что Абрамович уже в курсе планов бывшей супруги и противиться им не намерен. Инсайдер говорит: "после развода они (Роман и Дарья) остаются близкими друзьями, родителями общих детей и партнерами в проектах, которые разрабатывали вместе".

Публику теперь интересует, где будет жить пара. Жукова долгое время работала над проектом реконструкции особняка в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке, тогда как Ниархос кропотливо восстанавливал историческую виллу в Лос-Анджелесе.

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Бывшая жена Абрамовича выходит замуж. И снова за миллионера

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Теги: даша жукова, ставрос ниархос, свадьба, помолвка, роман абрамович



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