13 Августа 2020
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Экономика В России
госзакупки (2013) | Фото:

Иностранцы могут получить доступ к госзаказу

Правительство может отменить запрет на участие иностранцев в госзаказе. Поручение Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС дал заместитель председателя Правительства Дмитрий Козак.

Отечественным производителям предложено дать другие меры поддержки. По словам федеральных чиновников, планируется пересмотреть подходы к импортозамещению в госзаказе, ввести единый подход к разным сегментам рынка и унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции, пишут "Ведомости".

Ограничения на участие иностранных компаний в госзакупках появилось в 2014 г. для поддержки импортозамещения. Для госнужд нельзя закупать иностранные изделия легкой промышленности, спецтехнику, легковые автомобили, и другие товары. Программное обеспечение, произведенное иностранными компаниями, можно закупать лишь при отсутствии российского аналога.

Как сообщало Накануне.RU, Правительство планирует сместить акцент господдержки с импортозамещения на поддержку экспорта российских товаров.

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Иностранцы могут получить доступ к госзаказу

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Теги: госзакупки, госзаказ, импортозамещение, иностранные компании



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