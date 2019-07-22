Иностранцы могут получить доступ к госзаказу

Правительство может отменить запрет на участие иностранцев в госзаказе. Поручение Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС дал заместитель председателя Правительства Дмитрий Козак.

Отечественным производителям предложено дать другие меры поддержки. По словам федеральных чиновников, планируется пересмотреть подходы к импортозамещению в госзаказе, ввести единый подход к разным сегментам рынка и унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции, пишут "Ведомости".

Ограничения на участие иностранных компаний в госзакупках появилось в 2014 г. для поддержки импортозамещения. Для госнужд нельзя закупать иностранные изделия легкой промышленности, спецтехнику, легковые автомобили, и другие товары. Программное обеспечение, произведенное иностранными компаниями, можно закупать лишь при отсутствии российского аналога.

Как сообщало Накануне.RU, Правительство планирует сместить акцент господдержки с импортозамещения на поддержку экспорта российских товаров.