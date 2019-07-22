13 Августа 2020
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банкомат пластиковая карта (2006) | Фото: Накануне.ru

Более 24 млрд рублей пытались похитить у клиентов крупнейших банков

Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на кредитные организации.

Так, сотрудникам Сбербанка удалось предотвратить мошеннические списания со счетов вкладчиков на сумму более 18 млрд рублей, пишет издание.

В ВТБ - на сумму 5,4 млрд рублей, в Альфа-банке, Почта-банке и МКБ - на сумму 700 млн, 135 млн и 10 млн рублей соответственно.

Эксперты называют самым слабым местом в защите банков человеческий фактор, из-за которого случаются утечки данных клиентов.

Как сообщалось ранее, в России появился новый вид мошенничества с банковскими картами. Злоумышленники правдоподобно имитируют сотрудников Сбербанка, чтобы узнать данные о картах клиентов.

В прошлом году стало известно, что Банк России будет формировать базу данных о случаях и попытках осуществления несанкционированных операций по банковским счетам клиентов.

Принят федеральный закон, устанавливающий правовые основания для противодействия кредитных организаций несанкционированным операциям, "в том числе с использованием антифрод-систем".

Согласно закону, банки обязаны будут осуществлять информационный обмен с Банком России о случаях и попытках проведения таких операций.

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Более 24 млрд рублей пытались похитить у клиентов крупнейших банков

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Теги: банки, мошенники, клиенты, счета



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