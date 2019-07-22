В Иркутской области пьяный водитель "скорой" стал виновником гибели беременной женщины

В Иркутской области в дорожной аварии погибла беременная 40-летняя женщина.

ДТП произошло на автодороге между поселками Качуг и Усть-Ордынский, сообщили Накануне.RU в главке МВД региона.

Оказалось, что водитель "скорой", на которой везли женщину рожать, был пьян. 54-летний мужчина не справился с управлением, автомобиль перевернулся. Беременная погибла, травмы также получила фельдшер.

Сам водитель попытался убежать с места аварии, после медосвидетельствования у него выявили алкогольное опьянение. Виновник ДТП также получил травмы.