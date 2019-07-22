13 Августа 2020
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Происшествия Сибирский ФО
У здания дежурят автомобили &quot;скорой помощи&quot; (2018) | Фото:Накануне.RU

В Иркутской области пьяный водитель "скорой" стал виновником гибели беременной женщины

В Иркутской области в дорожной аварии погибла беременная 40-летняя женщина.

ДТП произошло на автодороге между поселками Качуг и Усть-Ордынский, сообщили Накануне.RU в главке МВД региона.

Оказалось, что водитель "скорой", на которой везли женщину рожать, был пьян. 54-летний мужчина не справился с управлением, автомобиль перевернулся. Беременная погибла, травмы также получила фельдшер.

Сам водитель попытался убежать с места аварии, после медосвидетельствования у него выявили алкогольное опьянение. Виновник ДТП также получил травмы.

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В Иркутской области пьяный водитель "скорой" стал виновником гибели беременной женщины

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Теги: Качуг, Иркутская область, гибель, беременная, женщина, водитель, пьяный, скорая помощь



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