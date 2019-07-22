Эксперты заявили, что блокчейн угрожает безопасности банков

Внедрение банками технологий блокчейн угрожает безопасности кредитных организаций. Половина проектов и 70% смарт-контрактов уязвимы к хакерским атакам, подсчитали в Positive Technologies.

Эксперты по киберзащите видят причину в новизне технологии для программистов, пишут "Известия". Это приводит к большому числу ошибок при написании кода. Технологию используют многие банки, в том числе, крупнейшие: Сбербанк пользуется технологией распределенного реестра для заключения сделок внебиржевого РЕПО, ВТБ в начале 2020 г. запустит несколько пилотных проектов в области торгового финансирования и расчетов, Альфа-банк продвигает блокчейн-решения в транспортной отрасли. Сами банки не видят риска в использовании блокчейна.

Как сообщало Накануне.RU, в России развитие блокчейн-технологий будет курировать Ростех.