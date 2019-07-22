Борт Utair вернулся в Тюмень – сработал один из датчиков

Самолёт Utair, вылетевший утром из Тюмени в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт, сообщил Накануне.RU глава пресс-службы областного управления МЧС Сергей Юсько.

Вскоре после взлёта сработал один из датчиков, было принято решение вернуться в тюменский "Рощино". Посадка хоть и была аварийной, но прошла штатно, пострадавших нет. Всего на борту находились 147 человек, в том числе 12 детей.

Напомним, 12 июля два рейса Utair из Тюмени в Москву и один - в Сочи были задержаны на три часа каждый.