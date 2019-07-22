13 Августа 2020
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искусство агитации, владыкой мира будет труд, плакат (2017) | Фото: agitblog.ru

Екатеринбург назван одним из самых трудолюбивых городов РФ

Екатеринбург попал в тройку самых трудолюбивых городов России.

Как сообщили Накануне.RU в аналитическом агентстве "Турстат", ко Дню трудоголика составлен рейтинг самых трудолюбивых российских городов по итогам интернет-опроса на тему, "где живут и работают самые трудяги и трудоголики".

В пятерку самых трудолюбивых городов России вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород.

Согласно исследованию, за Москву, как самый трудолюбивый город России, проголосовали 37%, за Санкт-Петербург - 23%, за Екатеринбург - 14%, за Новосибирск и Нижний Новгород - по 8%.

22 июля отмечается День трудяги, посвященный трудоголикам и всем, кто много работает.

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Екатеринбург назван одним из самых трудолюбивых городов РФ

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Теги: Екатеринбург, труд



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