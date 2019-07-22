Екатеринбургский рынок стал лучшим в России

Екатеринбург отличился лучшим рынком в России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Областного рынка на Громова, предприятие получило диплом лидера в сфере отечественных продуктовых ритейлов. Статус лучшего розничного рынка страны присудили по результатам всероссийского конкурса "Торговля России 2019", проходившего по инициативе Министерства промышленной торговли РФ. Всего в отборе приняло участие более 830 компаний.

Ежедневно на площадке торгового комплекса свою продукцию представляют более 100 фермерских хозяйств и товаропроизводителей. Как сообщил генеральный директор предприятия Кирилл Котляров, каждая партия, поступающая на рынок, проходит строгий контроль ветеринарной и фитосанитарной лабораторий.