13 Августа 2020
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Областной рынок на Громова (2012) | Фото: http://rynoknagromova.ru

Екатеринбургский рынок стал лучшим в России

Екатеринбург отличился лучшим рынком в России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Областного рынка на Громова, предприятие получило диплом лидера в сфере отечественных продуктовых ритейлов. Статус лучшего розничного рынка страны присудили по результатам всероссийского конкурса "Торговля России 2019", проходившего по инициативе Министерства промышленной торговли РФ. Всего в отборе приняло участие более 830 компаний.

Ежедневно на площадке торгового комплекса свою продукцию представляют более 100 фермерских хозяйств и товаропроизводителей. Как сообщил генеральный директор предприятия Кирилл Котляров, каждая партия, поступающая на рынок, проходит строгий контроль ветеринарной и фитосанитарной лабораторий.

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Екатеринбургский рынок стал лучшим в России

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Теги: Екатеринбург, рынок, продукты



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