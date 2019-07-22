В Березовском произошло ДТП с участием автобуса

Вечером 21 июля на Березовском тракте, 1а произошла автоавария с участием междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту №150 "Березовский-Екатеринбург".

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 18-летний водитель а/м "Хендай Солярис" при движении по Березовскому тракту со стороны Екатеринбурга в направлении города Березовский столкнулся с автобусом "Мерседес", в котором находилось 12 пассажиров.

После столкновения произошло возгорание "Хендай". В результате автоаварии пострадали четыре пассажира автобуса и водитель иномарки. Всех получивших травмы госпитализировали в больницу.