13 Августа 2020
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Общество За рубежом
Marvel Марвел Мстители: Финал Тони Старк Железный человек Роберт Дауни-младший (2019) | Фото:instagram.com/marvel

"Мстители" побили кассовый рекорд "Аватара"

Кинокартина "Мстители: Финал" заработала $2,7902 млрд в прокате по всему миру.

Лента братьев Энтони и Джо Руссо стала самой кассовой в истории, обогнав "Аватар" Джеймса Кэмерона, который принес своим создателям $2,7897 млрд.

Исторический рекорд "Мстителям" удалось установить спустя 13 недель после премьеры: в США картина вышла 26 апреля, в России — 29 апреля. "Аватар" стал самым кассовым фильмом спустя год после выхода на экраны кинотеатров, сообщает РБК.

Напомним, сразу несколько громких премьер, которые пришлись на весну – фильм "Мстители: Финал" и последний сезон "Игры престолов", а также связанные с этими премьерами утечки сценариев и кадров, породили в соцсетях настоящее движение противников спойлеров. Так, в твиттере с подачи режиссеров братьев Руссо (авторы последних "Мстителей") даже появился хэштег с просьбой не спойлерить и уважать интересы тех, кто еще не был в кино или собирается посмотреть фильм позже.

Многие отказываются от использования соцсетей, чтобы ненароком не увидеть в ленте спойлер, который часто представляет из себя даже не текст, а фотографию, коллаж, и взгляд мгновенно выхватывает такие картинки и их содержание.

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"Мстители" побили кассовый рекорд "Аватара"

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Теги: Мстители, фильмы, кино



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