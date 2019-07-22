В России ограничили сумму переводов за границу

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы.

Теперь один клиент в одну сторону может перевести не более 600 тыс. руб. в месяц. Новые правила вступают в силу с 22 июля. Ограничения являются частью комплекса мероприятий, которые платежная система проводит в соответствии с требованиями закона по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также в соответствии с рекомендациями Банка России от 14 января 2019 года, направленными на повышение внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов.

Нынешние ограничения для трансграничных переводов составляют $5 тыс. для одной операции, сообщает РБК.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект закона, который расширяет полномочия Росфинмониторинга. Согласно документу, предлагается взять операции по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 тыс. руб. под контроль ведомства. Также, согласно законопроекту, предлагается в обязательном порядке контролировать операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, если они превышают 50 тыс. руб., сообщает "Интерфакс".

Напомним, документ был внесен в Госдуму в ноябре 2018 года. В числе авторов - глава комитета ГД по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.