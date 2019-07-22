Эксперты назвали самых дисциплинированных клиентов МФО

Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций являются россияне, занятые в бюджетной и финансовой сферах.

Как показало исследование финансового маркетплейса "Юником 24", у клиентов занятых в бюджетной сфере - врачей, учителей и финансовых специалистов - сотрудники банков и МФО - дефолтность не превышает 10-17%. Кроме того, в ТОП-10 наиболее дисциплинированных заемщиков также попали пенсионеры.

Менее дисциплинированы строители, водители, официанты, продавцы, разнорабочие, дефолтность у которых составляет 25-35%, сообщает РИА "Новости".

Напомним, с 1 июля в России вступили в силу новые ограничения максимальной стоимости кредита. Проценты, штрафы и другие платежи, начисленные на такой кредит или заем, не могут превышать сам долг более чем в два раза.

После достижения двукратной суммы долга какие-либо начисления запрещены. Поправки в законы "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" вступают в силу поэтапно. С 28 января 2019 г., ограничение составило 2,5-кратный размер, а уже с 2020 г. предел будет снижен до 1,5-кратного размера.

Правила коснутся кредитных договоров, заключенных после 1 июля 2019 г. Новое единое ограничение предельной задолженности по займам, взятым на срок до 1 года, в первую очередь ударит по МФО и организациям, выдающим срочные микрозаймы, рассказал Накануне.RU эксперт в вопросах кредитования, управляющий партнер Rebridge Capital Сурен Айрапетян.