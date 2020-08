Metallica спела "Группу крови"

Американский музыкальный коллектив "Metallica" выступили с концертом в Москве.

Группа на стадионе "Лужники" в том числе исполнила песню "Группа крови" Виктора Цоя. Кадры выступления появились в Сети.

На видео видно, как музыкантам подпевает многотысячный стадион. В 2018 году группа отметила свое 37-летие. Общий тираж альбомов Metallica превысил отметку в 100 миллионов экземпляров, сообщает Lenta.ru.

