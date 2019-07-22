Названа причина задержания британского танкера Ираном

Из записи радиообмена между кораблем Корпуса стражей Исламской революции и фрегатом ВМС Великобритании, находившимся в Ормузском проливе, следует, что иранцы потребовали от танкера Stena Impero изменить курс "из соображений безопасности".

C британского фрегата прозвучал ответ, что "курсу танкера не следует мешать". Запись радиообмена обнародовал телеканал CNN, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 19 июля в Иране задержали английский нефтяной танкер Stena Impero. Инцидент произошел в Ормузском проливе. Всего на борту - 23 человека, среди них есть граждане России, их число пока неизвестно.

Сообщалось, что танкер якобы загрязнил воду. В британской компании, которой принадлежит судно, отметили, что танкер находился в международных водах.